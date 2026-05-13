リクルートのSUUMOリサーチセンターが「『住宅購入・建築検討者』調査（2025年）」を公表した。この調査では、住宅の買い時感や住宅検討状況などを聞いている。調査結果で、買い時感が高い背景にはなにがあるのだろう？詳しく見ていこう。【今週の住活トピック】「『住宅購入・建築検討者』調査（2025年）」公表／リクルート50％の住宅購入・建築検討者が「買い時だと思っていた」！2020年以降で最高値に調査は、2025年12月19日〜2