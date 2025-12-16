高校を1年で中退、時給4ドルで生活したことも…性産業に幸福感を覚える35歳女性の壮絶な人生

米国内で唯一、売春宿の経営を合法化しているネバダ州。認可された施設内でのみ性的サービスが認められ、厳格な衛生管理のもとで営業している。その中でも最大規模を誇る「Chicken Ranch」で働く女性たちは、自らの仕事に誇りを持っている。学費のため、自由な生活のため、あるいは家族を支えるため--。それぞれの事情を抱えながら、この職業を選んだ女性たちの生の声を聞いた。

おカネを稼ぐことの難しさを学んだ

右腕、そして右の眉の上に入ったTATTOOが目を引く。35歳のアミヤ・ミレイは、全米で２番目に大きな都市、カリフォルニア州ロスアンジェルスで生まれ、３歳でアリゾナ州フィニックスに移り住んだ。

「記憶に残っている原風景は、陽射しの強いフィニックスね。私の父は裁判官で、母は客室乗務員だった。兄が４人、弟が１人の家庭。幼少期は父の影響からか、法律家になりたいって思っていた。でも私、高校を１年で中退しちゃったの」

その理由について、ミレイは明言を避けた。

「で、マーケティング会社に雇ってもらった。同時に金融会社でも働いた。２つの職場を掛け持っていたわ。クレジットカード利用者の電話を受けて、引き落としの確認をしたり、一般販売の前に様々な市販製品を試用してもらって感想を聞いたりと、それぞれ忙しかった。14歳で職に就いた訳だから、州の最低賃金。時給4ドルだった記憶がある。しばらくして、『上げてやる』って言われて4ドル25セントになった。たった25セントよ。挫けずに続けて最後は10ドルまで上がった。18歳までそんな暮らしだった。とても自立なんかできないわよね。おカネを稼ぐってことが、どれだけ大変なのかを学習した」

来し方を語るミレイの口調に、意志の強さを感じる。エネルギッシュだ。

「キャリアのない10代の子供に、高い給料なんか払えないわよね。社内には40代、50代のベテランがたくさんいて、家族を養うために奮闘していた。当時の私は、自分のことだけを考えていれば良かった。とはいえ、いつもステップアップしたいという願望があった」

より収入の多い仕事として思いついたのが、ネット上で裸体を晒すことだった。

「そういうサイトを展開している社が、女の子を募集しているって聞いて行ってみたの。けれど、ただセックスをする相手を探している人等で、最悪な場所だった。最初は彼らの意図が分からなかった。私が『え？写真撮影の面接だと思っていたんですけど』って言ったら、『いやいや、違うよ』って。男たちはインターネットでセックスの相手を4人探していた。

それで、私はアダルト系の撮影をしたいって告げたら、面接官がポルノ女優の代理店をいくつか教えてくれて、登録した。１回の撮影で1500ドルくらいもらえて、5年勤めたわ。その間に不動産投資と株の売買について学習した。オンラインの株式市場ですごく儲けたの」

男性にとっても女性にとっても安全

そこそこの蓄えができたミレイは、満足することなく、更に財を成すことを考える。リサーチするなかでRanchの存在を知った。

「私の好きなブロガーがRanchについてしょっちゅう投稿していて、興味を持ったの。ネバダ州北部にある別のRanchがTVドキュメンタリーになっていたしね。その番組は見ていないんだけれど、話題になっていた。Ranchで働いている人のインタビュー記事などを見つけて、やってみようかなって思った。トップの年収が100万ドル以上になるなんて、夢があるじゃない。

面白そうな仕事だなって好奇心を掻き立てられた。アダルト業界には以前からいたし、色々な宿を検索した。最初に電話したのは例のドキュメンタリーになったRanch。ところが、電話応対した男性が居丈高で、気に入らなかった。

私と契約する気がなかったのね。他にいくつかトライしたところも、同じような感じだった。でも、Chicken Ranchはとても丁寧な人が電話口に出て、物腰も柔らかかった。『ここなら信頼できる』って思った。組織と従業員って相性も大事じゃない。最初から印象が良くて、頑張れるなって思ったわ」

彼女が会話した相手こそ、筆者の取材を許可してくれるChicken Ranchの執行役員に他ならない。ただ、彼は言う。

「このところ、連絡を受けてから書類選考を経て、実際に会うのは20人に一人くらいだよ」

ミレイはそんな事実を知らず、あけっぴろげに話した。

「この業界に入るのはとても簡単よ。どんな女の子にだってできる。Ranchにやって来る女の子の多くは、アダルト業界の経験が無い。顔出しもしなくていい。次の人生にも問題なく進める。オープンだし、いつの時代にもニーズがあるし、かつフレンドリーな職場よ。男性と女性がセックスを通じて安全に楽しい時間を過ごすって、いいでしょう。

私は3カ月前から始めたんだけど、Chicken Ranchでは、最初の1秒からとても歓迎してもらった。スタッフや女性たちがとても優しくて、居心地が良かった。電話した瞬間に、『行ってみたい。働きたい！』って思ったんだけど、正解ね。素晴らしい環境に身を置き、毎日楽しめている」

Chicken Ranchの娼婦たちは、2週間勤務して一度宿を離れ、またしばらくして２週間泊まり込みで客を取るタイプが多い。だが、ミレイは週に５回のスケジュールを組み、３カ月間ぶっ続けで働いていた。

「だから私は毎週ここにいる。週に２日の休みは自宅に帰るけれど、すぐに戻って来るわ。Chicken Ranchに情熱を感じているもの。女性に力を与えてくれる職場なのよ。何より、ありのままの自分でいられる。そして他者が私を認め、尊重してくれることが、このうえない喜び。同僚たちと共に喜びを見出しながら、親密な会話を交わしている。仲間になれる人に囲まれているの。幸福感を覚えるわ」

彼女の言葉は、誇張されたものではなさそうだった。

「クライアントの男性を気持ち良くさせて、同時にこちらも満たされる。それでお金をもらえるのだから、本当に素晴らしい仕事よ。私達とお客さんは、とても有益な交換をしている。金銭的なことだけじゃなく、私自身も楽しい時間を過ごせているわ。私に会うのが待ち遠しいという固定客が複数いる。指名されて予約が入るの。もちろん、稼ぐことにも繋がる」

ミレイはRanchで得たカネの運用を試み、少なくない授業料を支払っていた。

「もっともっとおカネを作るんだと、株式に手を出して負けた。大損よ。ちょっとトラウマになっている。損失額は10万ドル以上。まだ、それなりの貯金はあるけれど。今のところ、３つ家を持っている。２年以内にもう１軒買いたいと思っているわ。

私、娘がいるの。だから、彼女の教育には常に気を配っている。親の義務よね。娘には、医者になるという目標がある。私には不可能だった生き方。そのぶん、全力でサポートしているわ。娘の夢を叶えさせてあげるのは、私にとって最もやりがいのあること」

ネバダ州の娼婦たちに悲壮感はない

娘の年齢を尋ねると、彼女は答えなかった。ただ、こう話した。

「私の人生にとって一番大事なことは、子供に最高の環境を与えることよ」

高校を中退して働き始めたミレイは、夢のない最低賃金での労働を強いられた。こうした道を歩むと、子供にも学の重要性を伝えられないケースが多い。しかし、彼女の娘は医師を目指している。ミレイが母として、そういった思考を植え付けたのは間違いない。そして、「自分には叶わなかった」なる発言の裏に、これまでの苦難が見え隠れする。

「私の個人的な夢は、人生で自分が求めているもの、探し求めていたものをすべて手に入れることなの」

ネバダ州で営まれている売春宿は合法だ。だからこそ、娼婦たちに悲壮感はない。プロとして客と寝て、収入を得る。一度のサービスがミレイの初任給の7倍近くになることもある。彼女はセカンドチャンスを掴んだのだ。

最後に訊ねた。

――あなたの御両親は、このビジネスを理解し、認めているのですか？

「ここ？ いいえ、さぁ、どうかしら。会っていないから」

昼食の準備が完了したとの知らせがChicken Ranchにいる娼婦全員に伝えられ、女性たちは仕事前の腹拵えをしようと、カフェテリアに向かう。ミレイも立ち上がった。娘のために、稼ぐのだ。

