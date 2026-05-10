フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪団体金メダルのアンバー・グレン（米国）が、ＳＮＳ上での誹謗中傷について持論を展開した。インスタグラムで１５３・４万人のフォロワーを誇るなど、かねてグレンは積極的にＳＮＳを活用してきたが、ミラノ・コルティナ五輪の期間中には多くの誹謗中傷を受けた。米誌「フォーブス」のインタビューに「どんなメッセージを発信するにしても絶好の機会だったけど、同時に最も多く