スポーツ専門局「ESPN」電子版は、ロサンゼルス・ドジャースの後払いによる支払い総額が10億ドル（約1550億円）を突破したと報じた。

守護神エドウィン・ディアスの契約では、2月1日に契約金900万ドルを受け取り、2026年は年俸1400万ドル、続く2シーズンは各2300万ドルとなっている。

ドジャースはこのうち毎年450万ドルを後払いとし、その金額は毎年7月1日に10回の均等分割で支払われる。具体的には、2026年分の450万ドルは2036〜2045年、2027年分は2037〜2046年、2028年分は2038〜2047年にそれぞれ支払われる。

この契約により、ドジャースの後払いによる支払い義務は、9選手分で2047年までに総額10億6450万ドルに膨らんだ。対象選手は、ディアス、大谷翔平、ムーキー・ベッツ、ブレーク・スネル、フレディ・フリーマン、ウィル・スミス、トミー・エドマン、タナー・スコット、テオスカー・ヘルナンデスの9人。年間の支払い額が最も大きくなるのは2038年と2039年で、いずれも1億230万ドルに達する。

後払い総額の大半は大谷に対するもので、2034年から2043年にかけて総額6億8000万ドルが支払われる予定だ。