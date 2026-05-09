札幌がホームで4ゴールを奪って勝利北海道コンサドーレ札幌は5月9日、明治安田J2・J3百年構想リーグの第16節でRB大宮アルディージャと対戦し、4-3で勝利した。試合後に復活した名物チャントが「本当に泣けた」「最高の気分でした」など注目を集めている。札幌は前半44分までに3ゴールを奪って試合を優位に進めた。しかし、後半15分までに0-3から3-3に追いつかれる展開となり、スタジアムには嫌な雰囲気も流れた。それでも、