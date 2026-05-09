お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が7日に放送されたBS朝日「ケンコバのほろ酔いビジホ泊全国版」（木曜後10・30）に出演。まさかの展開で憧れの人から“出禁”を食らったことを明かした。この日は山口県を訪れ、徳山駅の前から収録をスタートさせたケンコバ。「こちら周南市でして。俺も初めて来るんで。周南市と言えば長州力さん！」と人気プロレスラーだった山口県徳山市（現周南市）出身・長州力（74）の名前を