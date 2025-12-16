¡Úµð¿Í¡Û¾¾ËÜ¹ä¤Î£Æ£Á²ÃÆþ¤Ç¿ÍÅªÊä½þ¤Ê¤·¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÏÊ£»¨¤ÊÀ¼¡ÖÀµÄ¾¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¤Ï£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢£±£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é£Æ£ÁÀë¸À¤·¤¿¾¾ËÜ¹ä³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¾¾ËÜ¹ä¤Îº£µ¨¿äÄêÇ¯Êð¤Ï£±²¯£±£°£°£°Ëü±ß¤Î£Â¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÂ¦¤Ï¿ÍÅªÊä½þ¤âµá¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¶âÁ¬¤À¤±¤Î·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¥µ¥¤¥É¤Ïµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢Êä½þ³Û¤Î£¶£°¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë£¶£¶£°£°Ëü±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¥Á¡¼¥àÆâ¤«¤é¤ÏÊ£»¨¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¶âÁ¬¡ÊÊä½þ¡Ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏµåÃÄ¤ÎÊý¿Ë¤âÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¥Ï¥Ã¥¥êÃÇ¸À¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¤³¤¦ÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡¢Â¾µåÃÄ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤«¤»¤ë¤«Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤Ç°ú¤È´¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Àä¹¥¤Îµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ÎÏÈ¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤â¤è¤ê°ìÁØ¶¥Áè¤¬³èÈ¯²½¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â°ÜÀÒ¤¹¤ë¸Ä¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤Êý¤Ë¤¤¤¯²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡¡¿ÍÅªÊä½þ¤Ç°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢É¬Á³Åª¤ËµåÃÄÂ¦¤¬¥×¥í¥Æ¥¯¥È¤·¤¿£²£¸¿Í¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤ë¡£¤À¤¬¡¢Æó·³¤Ê¤É¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à»ö¾ð¤Ç°ì·³¾º³Ê¤Îµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¤Ä¤«¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´Ä¶¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÌ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö¿ÍÅª¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ì¤ÐµÞ¤Ë·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Ï¶Ã¤¯¤È»×¤¦¤¬¡ØÁê¼êµåÃÄ¤ËÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢·ë¶É¤ÏÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÄ¹¤¯¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶âÁ¬¤À¤±¤È¤¤¤¦¤Ï°ì¼ï¤Î°Â¿´ºàÎÁ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÍÅªÊä½þ¤òµá¤á¤é¤ì¤º¡¢µð¿ÍÂ¦¤ÏÊÔÀ®¾å¤Î¸í»»¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¥×¥é¥¹¤È¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£