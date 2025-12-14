ストック推奨ーーッッ！！【業務スーパー】冬の食卓の救世主♡「冷凍食品」をチェック

年末年始や冬休み中は、献立に悩む人も多いはず。そんなときに頼りになるのが【業務スーパー】の「冷凍食品」。まとめ買いして冷凍庫にストックしておけば、献立に困ったときの救世主になってくれるかも。今回は、業務スーパーのおすすめ冷凍食品を紹介します。

鍋料理にプラスして満足感アップ

「花枝丸（ホァジーワン）」とは、いか団子のこと。いかの切り身と魚のすり身を混ぜて団子状にしたもので、公式サイトによると「鍋料理、おでん、スープなどの具材としてはもちろん、揚げても美味しく」食べられるようです。煮込む場合は、冷凍したまま使えるところも便利なポイント。具材を増やしたいときにサッと入れれば、簡単にボリュームアップできます。

鍋にもフライにも便利な中粒

牡蠣好きであればストックしておきたい「広島県産かき」。2025年は全国的に牡蠣が不漁ですが、冷凍ストックがあればいつでも自宅で牡蠣料理が楽しめます。定番メニューは鍋料理やフライですが、@racco_clubさんは「業スーの牡蠣で牡蠣お好み焼きつーくろー」とコメントしているので、ぜひ試してみて。

小腹が空いたときのおやつに

小腹が空いたときには、パクっと食べやすいミニサイズの「プチ中華まんシリーズ」がおすすめです。味は2種類あり、どちらも電子レンジで温めればすぐに食べられます。小ぶりなサイズは朝食にもぴったりなので、いつもと違う朝食メニューにしたいときにもおすすめ。

お昼ご飯に困ったときの救世主

お昼ご飯のメニューに悩んだときは、冷凍ピザがあると安心。「ナポリ風ミックスピザ」では、チーズ・ペパロニ・ベーコン・マッシュルームといった定番のトッピングを使っています。解凍不要でオーブントースターやオーブンレンジで温めるだけの簡単調理なので、パパっと作れて便利です。

ご飯作りに疲れたら【業務スーパー】の「冷凍食品」を上手に活用してみては？ 献立に悩んだときのお助けメニューにもなるので、冷凍庫を整理して業務スーパーに足を運んでみて。

