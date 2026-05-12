セブン-イレブンで5月12日、冷凍食品の新作「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」が発売された。発売前からSNS等でも話題騒然だったこの商品、さっそく入手して食べてみたのだが……ハッキリ言って超〜大当たり!総重量約810g、熱量1595kcal。コンビニの冷凍食品コーナーに並んでいること自体が事件のような“劇薬”の実力、最速でレポートするぞ〜!○「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」を実食!発売初日の朝、期待に胸を膨らませ