今からちょうど25年前の2000年12月11日、「娘が死んでいる」との通報で現場に急行した警官は絶句した。当時3歳だったAちゃんの顔は青黒く、目はくぼみ、アバラは浮き、手足は骨と皮だけ。しかも、通報した父Bと母Cは「11月中旬から満足な食事を与えなかった」などと供述したのである。さらにその後の裁判では、絶句どころか耳を疑うような鬼の所業が明らかになっていた――。2001年3月14日に名古屋地裁で開かれた初公判の様子を報じた当時の「週刊新潮」掲載記事と、裁判の結末までを伝える。

4人が暮していた社宅

＊＊＊

洗濯ばさみで被害者の太股を

（以下、「週刊新潮」2001年3月29日号掲載記事を再編集しました。文中の年齢等は掲載当時のものです）

父B「Aにちゃんと食べさせたら」

母C「だって食べないんだもん。でも、よう保つね」

父B「よう保つね」

3月14日、愛知県武豊町の3歳女児餓死事件の初公判が名古屋地裁で開かれた。

「冒頭陳述の描写は詳細で傍聴席からは声も上がりません。ここまで酷いことをしていたのかと、驚きの連続でした」（司法記者）

事件があったのは、昨年末。武豊町の製鉄会社社宅で、Aちゃん（3）=当時=が、父B（21）と母C（21）に虐待された上、餓死した。父母は殺人罪に問われている。

冒頭陳述では、虐待の様子が生々しい。

〈被告人Bは、被害者にゲームの邪魔をされると、被害者を平手で叩くなど……〉

〈理由もなく殴ったり、洗濯ばさみで被害者の太股をはさんで痣をつけ……〉

夕食は3、4日おきに1回

父親は、育児を母親に任せきり。以前にクモ膜下出血したAちゃんの成長が思わしくないと感じると、1年半後に生まれた長男だけを可愛いがる。母親もそれに歩調を合わせた。

〈朝食を与えなくなり、昼食は1日おきに被告人Cと長男が食べた弁当のおかずの残りなどを……〉

そして、Aちゃんが悪戯で部屋を汚すと……。

〈段ボール箱に被害者の両手首を後ろ手に、更に両足首もビニールひもで縛って押し込め……〉

当然、Aちゃんは弱るが、食事はより劣悪になる。

〈3、4日おきに夕食1回でスティックパン1、2本と粉ミルク……〉

罪状認否で父母は殺意を否定し、殺人罪を逃れようとしている。だが、では、この育て方で子供が生きると思ったかと聞きたい。女児の死亡直前、この夫婦は、「Aにミルクあげるのもったいないね」「うん、そうだね」とまで話しているのだ。

（以上、「週刊新潮」2001年3月29日号掲載記事より）

＊＊＊

最高裁の上告棄却により判決が確定

2002年10月30日、名古屋地裁は父Bと母Cに対し懲役7年を言い渡した。争点となったのはネグレクトによる餓死が殺人罪にあたるか否か。石山容示裁判長は「未必の故意があった」として殺人罪の成立を認定した。当時、この事件に近いケースでは先に2件が殺人罪と認定されていた。

被告側はストレスなどを理由に「思考停止状態に陥っていた」として、保護観察付きの執行猶予を求めて控訴。名古屋高裁は2003年10月15日、名古屋地裁判決を支持して控訴を棄却した。最高裁も2004年3月30日付けで上告の棄却を決定し、殺人罪（未必の殺意）を適用した判決が確定した。

