「控訴を棄却する」勤務先の２〜３歳の女児４人に対する強制性交等と強制わいせつ、そしてこの４人を含む２〜５歳の女児６人に対する児童ポルノ禁止法違反の罪で懲役８年の実刑判決を受けた元保育士・藤原凌（りょう）被告（28）。この判決を不服として控訴していた彼に３月30日、東京高裁で判決が言い渡された。藤原被告は上下黒のスウェット、丸刈りに黒縁メガネをかけて入廷。被告人席に座ったあとも、落ち着かない様子で周囲を