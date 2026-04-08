近年、子どもの性被害が深刻化している。SNSやオンラインゲームを悪用した犯行が急増する一方、家庭内での性被害も後を絶たない。「逮捕される案件は実被害数の1％未満」と語るのは、NPO法人「子ども支援センターつなっぐ」の代表理事であり弁護士の飛田桂氏だ。【コミック】「一体誰が息子を壊したの…？」幸せだった家庭を襲った“おぞましい性犯罪”とは？ 漫画で読む「子どもの性被害」の残酷リアル2025年12月に、取材協力