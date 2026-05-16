北海道・帯広警察署は2026年5月15日、音更町に住むトラック運転手の女（52）を傷害の疑いで逮捕しました。女は5月14日午後6時15分ごろ、自宅で10代前半の娘の顔面や顔面付近をベルトで叩く暴行を加えけがをさせた疑いが持たれています。15日午後1時ごろ、「母親から虐待を受けている児童がいる」と帯広市の児童相談所から警察に通報がありました、警察によりますと、娘は顔面などにけがをする軽傷だということです。調べに対し女は