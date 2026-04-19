京都・南丹市で安達結希さん（11）が遺体で見つかった事件で、結希さんの父親、安達優季容疑者（37）が死体遺棄の疑いで逮捕された。【映像】結希さん（11）が亡くなる前に話していた内容事件解明に向けて捜査が進められているが、依然として謎が多い状況だ。警察や捜査関係者への取材でも「差し控える」内容が多い。例えば “行方不明”当日の安達容疑者からの通報内容や遺体が発見された経緯や発見場所の詳細、首で絞められ