逮捕容疑は2年前の2月下旬ごろにさかのぼる。【写真】5歳の女児を自宅に連れ込み“わいせつ撮影”を行った後藤容疑者当時勤務していた千葉県松戸市内の障害児向け通所施設に通う女児（当時5）を毒牙にかけた。警視庁少年育成課は4月11日、わいせつ目的誘拐と不同意わいせつ、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造）などの疑いで東京都八王子市に住む団体職員・後藤隆也容疑者（46）を逮捕した。「保育園児や幼稚園児、小学生も性