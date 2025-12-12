１２日の東京株式市場で日経平均株価は３日ぶりに反発。前日の米市場でＮＹダウが最高値に上昇したことが好感され、日経平均株価が値を上げＴＯＰＩＸは最高値を更新した。



大引けの日経平均株価は前日比６８７円７３銭高の５万０８３６円５５銭。プライム市場の売買高概算は２２億３５０５万株。売買代金概算は６兆４２６４億円となった。値上がり銘柄数は１３８２と全体の約８５％、値下がり銘柄数は１８８、変わらずは３８銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウが６４６ドル高と上昇し最高値を更新。Ｓ＆Ｐ５００種株価指数も最高値となった。この米株高を受け東京市場も買い先行でスタート。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>など銀行株やトヨタ自動車<7203.T>など自動車株を中心に買いが流入し、日経平均の上昇幅は一時９７０円を超え５万１０００円台に乗せる場面があった。ただ、週末を控え模様眺め気分も強まるなか、買い一巡後はやや伸び悩んだが、午後２時以降は再び買いが強まり値を上げる展開となった。関心を集めた米半導体大手のブロードコム の１１日の決算は市場予想を上回ったが、説明会で明らかにした受注残が期待に届かなかったことから時間外取引で同社株は下落。これに伴い東京市場でＡＩ・半導体関連株は高安まちまちだった。結局、東証プライム市場の８割強の銘柄が上昇し、ＴＯＰＩＸは今月４日につけた最高値を更新した。なお、日経平均先物・オプション１２月物の特別清算指数（ＳＱ）値は５万０５３６円５４銭だったとみられている。



個別銘柄では、ソフトバンクグループ<9984.T>やキオクシアホールディングス<285A.T>、レーザーテック<6920.T>が高く、三菱重工業<7011.T>やサンリオ<8136.T>がしっかり。三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>やみずほフィナンシャルグループ<8411.T>が値を上げ、スズキ<7269.T>やホンダ<7267.T>が堅調だった。ファナック<6954.T>やパナソニック ホールディングス<6752.T>が値を上げ住友金属鉱山<5713.T>が買われた。



半面、アドバンテスト<6857.T>やディスコ<6146.T>、東京エレクトロン<8035.T>は安く、住友電気工業<5802.T>やＫＤＤＩ<9433.T>が軟調。住友ファーマ<4506.T>や武田薬品工業<4502.T>、豊田自動織機<6201.T>、ＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032.T>が値を下げた。



出所：MINKABU PRESS