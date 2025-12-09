タイツなしであったか〜い！ワークマンのスカート＆パンツは安さとアイデアが凄かった
スタイリストの大日方です。先日ワークマンの秋冬展示会に行ってきました。広い会場では様々な商品が紹介されていましたが、私が気になったのはあたたかい冬用のボトムス類です。なぜなら寒がりだから！さっそく試着させてもらいました。
◆お店で見つけたらラッキーのワイドパンツ
ひとつめは、レイスムーズセミワイドパンツ（1900円）。
裾にゴムがついた裏地が付いていて、風を通しにくくてあたたかいパンツです。裏地の肌に触れる面は微起毛で、体温を逃しにくい作りになっているので、足の冷えに悩んでいるデスクワークの方にも良さそうです。
トイレに行くときなどは、表地と裏地を一緒にくるんと裏返すとパンツの裾が仕舞えます。「トイレで裾が下に着くのが嫌」とワイドパンツを敬遠してきた人も穿きやすいはず。
表地に静電気軽減の加工がされているので、足に張り付かずきれいなシルエットで穿くことができます。落ち感のある生地で、きれいめデザインなのでお仕事からお出かけまで、デイリーユースにぴったりです。
ただ、オンラインショップでは扱いがなく、お店に在庫があればラッキーという売れ筋商品なので、気になる人はお早目に。
◆スカートの裏地がパンツに！見た目もおしゃれ
ふたつめは、ソロテックス®使用レイウォームスカート（2300円）。
裏地のドットボタンを閉めるとパンツ状になり、体温を逃がしにくい構造のスカートです（こちらはオンラインショップで買えます）。
おすすめはおしゃれなグレージュカラー。大人っぽく、洒落て見える色だと思います。
今回はVネックのニットと合わせてワントーンコーデにしました。もっちりとしたソロテックス生地が高見えするので、正直ワークマンに見えないと思う！着丈がたっぷり長めで、スニーカーとも相性◎です。
冬場はタイツ＋スカートが静電気でスカートが太ももに張り付くことがありますが、これは表地が静電気軽減仕様となっています。
ドットボタンを外せば、スカートを脱がずにトイレに行けます。
そろそろ年末年始の予定が決まってきた頃でしょうか。きれい見えしてあたたかいボトムスは帰省にもおすすめです。あたたかくしてお過ごしください。
＜文／大日方理子＞
【大日方理子】
（おびなた・りこ）スタイリスト。1979年生まれ、お茶の水女子大学卒。『Ray』などの女性誌やテレビでスタイリストを務める。きれいめからカジュアルまで、今の気分を取り入れたスタイリングが得意。骨格診断アドバイザー。猫背改善で身長149cm→151cmに。中学生の女の子がいる1児の母でもある。公式HP
