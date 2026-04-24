現場作業や工場作業向けの作業服・関連用品の専門店であるワークマンは、2026年4月15日に東京国際フォーラムにて「WORKMAN『UV＆酷暑対策 新製品発表会』」を開催。本格的な夏の到来を前に、年々厳しさを増す暑さへの対策として、UV＆酷暑対策の注目新製品を発表した。【写真】「UV＆酷暑対策新製品発表会」の様子を見る“真夏の灼熱環境”を再現したサバイバル・ファッションショーも実施■夏を快適に乗り切るための注目ウェアが