各地で気温が上昇し、4月上旬から夏日を記録するなど、早くも暑さや日差しが気になるようになってきた。そんな中、話題になっているのが、ワークマンから発売されている、通称“不審者パーカー”と呼ばれるアイテムだ。【写真】一見普通のパーカーだけどチャックを閉めると一気に「不審者」になる！ワークマンの不審者パーカー《去年気になっていた不審者パーカーがもう売ってた！》《不審者パーカー買ったから夏が楽しみ》《日