テレビ東京で15日、『ワールドビジネスサテライト（WBS）』（月〜木後10：00、金曜後11：00）が放送された。ワークマンが発表した猛暑対策の“不審者パーカー”が紹介され、SNSで反響が寄せられている。【写真】「完全に不審者」“命を守る”ための“不審者パーカー”番組では、都内で行われたワークマンのメディア向け猛暑対策新製品発表会の模様を報道。今後の暑さが45度に上ることを想定した“命を守る”アイテムが紹介