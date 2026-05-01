「ゆるふわ」ではなくなった女子大生ファッション1980年代バブル期、テレビや雑誌などのメディアでたびたび取り上げられ、火がついた“女子大生ブーム”とそのファッション。その後、1990年代、2000年代、2010年代と、さまざまな女子大生ファッションの変遷を辿るなか、先日Xでは以下の内容のポストが、1.3万“いいね”を獲得し、話題となった。《今の女子大生、上下グレーのスウェットジャージとスニーカーに黒髪ロングで、なんで