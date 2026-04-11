暖かい季節になり、体を動かそうと考える人も少なくないのでは？ウォーキングやランニング、そして登山やトレッキングを考えることもあるでしょう。実は筆者自身、気温が落ち着いてくる昨年の秋口から登山やトレッキングをしています。それまで山に登ることはほとんどなかったので用具を買うことになり、シューズに関してはワークマンの「トレックシューズアジム」（以下、トレックシューズ）を使っています。実際の使い心地の前