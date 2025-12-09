¡ÚÂçÁêËÐ¡ÛÄ«Çµ»³àËëÆâÉüµ¢á¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¡©¡¡¹âº½¿ÆÊý¤Ï¥¥Ã¥Ñ¥ê¡Ö¸µ¤ÎÈÖÉÕ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¡¡¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡ÛÂçÁêËÐ¤Î¸µÂç´Ø¡¦Ä«Çµ»³¡Ê£³£±¡á¹âº½¡Ë¤¬¡¢£±Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ËËëÆâ¤ÎÅÚÉ¶¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Àè¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç¤Ï½½Î¾¤Ç£±£²¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼¡¤Î½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯£±·î£±£±Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¤ÎËëÆâÉüµ¢¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤ê¡Öº£Ç¯£±Ç¯¤ÏºÆÆþËë¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£ËëÆâ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼è¤ê¤¢¤¨¤º¡¢»°Ìò¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤É¤óÄì¤ò£²ÅÙ¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¡£Âç´Ø»þÂå¤ËÉÔ¾Í»ö¤Ç£¶¾ì½ê½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ê¡¢»°ÃÊÌÜ¤Þ¤ÇÅ¾Íî¤·¤¿¡£Éüµ¢¸å¤Ï¾®·ë¤Þ¤ÇÈÖÉÕ¤òÌá¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Çº¸¥Ò¥¶¤ÎÁ°½½»úð×ÂÓ¤òÂ»½ý¡£Ä¹´üµÙ¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¡¢»°ÃÊÌÜ¤ËµÕÌá¤ê¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ÇÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¡¢ºÆ¤Ó¤Ä¤«¤ó¤ÀºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¡£¤¿¤À¡¢ËÜ¿Í¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£
¡¡»Õ¾¢¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹âº½¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆÄ«ÀÖÎ¶¡Ë¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¡Ê¶å½£¾ì½ê¤Ï¡Ë·Î¸Å¾ì¤Ç¤âÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤È¤ÏÇÏÎÏ¤¬Ìá¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È²¡¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸µ¤ÎÈÖÉÕ¡ÊÂç´Ø¡Ë¤ËÌá¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£»ÕÄï¤ÇÌÜ»Ø¤¹ÌÜÉ¸¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÉüµ¢²áÄø¤Ç¤Î¿´¤ÎÀ®Ä¹¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ä«Çµ»³¤Ï¼¡¤Î¾ì½ê¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¿·¤·¤¤ÁêËÐ¿ÍÀ¸¤Î¾¡Éé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£ËëÆâ¤ÎÅÚÉ¶¤Ç¡¢´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤¹»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡Ê±¿Æ°Éô¡¦¾®¸¶ÂÀÏº¡Ë