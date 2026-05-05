「大相撲夏場所」（１０初日、両国国技館）大関安青錦（２２）＝安治川＝が５日、両国国技館の相撲教習所土俵で行われた時津風一門の連合稽古に参加。８番で５勝３敗だった。若隆景に１勝、若元春に４勝３敗だった。若元春には左四つを許すと万全の形で寄り切られる場面があり、攻めでは突き押しを中心にする場面があった。昨年の１１月、今年１月に２場所連続優勝を果たし、３月の春場所は綱とりに挑んだが７勝８敗と負け越