日本テレビは26日、同日放送の「世界の果てまでイッテQ」（日曜午後7時58分）で、今年の「24時間テレビ49−愛は地球を救う−」（8月29日〜30日放送、東京・両国国技館）のテーマが「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」となったことを発表した。総合司会は、14年から長きにわたり「24時間テレビ」を支えてきた羽鳥慎一、水卜麻美両アナウンサーに加え、ウッチャンナンチャン内村光良（61）が初就任した。その他の出演者など