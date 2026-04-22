大相撲の春巡業が２１日、東京・足立区の東京武道館で行われ、幕内宇良（３３）＝木瀬＝が大ハッスルだ。熱海富士に並んで最多２７番相撲を取った。９勝１８敗と大きく負け越したが、懸命な姿で観客を沸かせた。朝稽古の主役は１８勝９敗の熱海富士と、宇良だった。夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の新三役が有力視される琴勝峰らに加え、大関経験者の朝乃山を出し投げで退ける場面もあった。稽古後に番数を知った宇良は