大相撲夏場所（10日初日、東京・両国国技館）をカド番で迎える大関・安青錦（22＝安治川部屋）が6日、東京都中央区の荒汐部屋での稽古中に左足首を負傷した。申し合い稽古の8番目。幕内・若元春との土俵際の攻防でもつれた際にバランスを崩し、仰向けに倒れた。無理な体勢で残して痛めたとみられ、安青錦はうめくような声を出してしばらく起き上がれなかった。他の力士の肩を借りて立ち上がり、しばらく患部を冷やして静養。自力