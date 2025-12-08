¥¹¥Î¡¼¥Õ¥ì¥¤¥¯¡¢Âè3»ÍÈ¾´ü¤ÏÁý¼ý¤âÀÖ»ú·ÑÂ³¡¡AI¼ûÍ×¤ÏÄÉ¤¤É÷¡¢¼ý±×²½¤Ï²ÝÂê
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Õ¥ì¥¤¥¯¤Î2026Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü¡Ê8¡Á10·î¡Ë·è»»¤¬¡¢12·î3Æü¡ÊÊÆ¹ñ»þ´Ö¡Ë¤Î°ú¤±¸å¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¡¢Çä¾å¤Ï·øÄ´¤Ë¿¤Ó¤¿¤â¤Î¤ÎÀÖ»ú¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡Âè3»ÍÈ¾´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï12²¯1290Ëü¥É¥ë¤ÈÁ°Ç¯Æ±´üÈæ28.7¡óÁý¤òµÏ¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¤Î¹âÅÙ²½¤äAIÆ³Æþ¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢´ë¶È¤¬°·¤¦¥Ç¡¼¥¿ÎÌ¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Ç¤Î¥Ç¡¼¥¿´ÉÍý¤ä½èÍýÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¼ûÍ×¤¬¥¹¥Î¡¼¥Õ¥ì¥¤¥¯¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÍøÍÑÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤â¿Ê¤ß¡¢Çä¾å¤Î²¡¤·¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¼ý±×ÌÌ¤Î²þÁ±¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£±Ä¶ÈÂ»±×¤Ï3²¯2947Ëü¥É¥ë¤ÎÀÖ»ú¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤Î3²¯6545Ëü¥É¥ë¤ÎÀÖ»ú¤«¤é¤Ï½Ì¾®¤·¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹õ»ú²½¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡EPS¡Ê´õÇö²½¸å¡Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.87¥É¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.98¥É¥ë¤«¤é¤Ï²þÁ±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀÖ»ú·ÑÂ³¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¡£AI´ØÏ¢µ¡Ç½¤Î¶¯²½¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à³ÈÄ¥¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ³«È¯Èñ¡¢¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò¹¤²¤ë¤¿¤á¤Î±Ä¶ÈÈñÍÑ¤¬Íø±×¤ò°µÇ÷¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡AI¥·¥Õ¥È¤¬ÄÉ¤¤É÷¤â¡¢¥³¥¹¥È¹½Â¤²þÁ±¤¬¾ÇÅÀ¤Ë
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Õ¥ì¥¤¥¯¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤Î³Ø½¬¤ä¿äÏÀ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë´ðÈ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎAIÅê»ñ¤¬°ìÃÊ¤È²ÃÂ®¤·¡¢¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×¤ÎÀ°È÷¤¬¶¥ÁèÎÏ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Î¡¼¥Õ¥ì¥¤¥¯¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Áª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡AI¤Î³èÍÑÅÙ¹ç¤¤¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¥Ç¡¼¥¿½èÍýÎÌ¤âÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï°ÂÄê¤·¤¿À®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¶¥Áè´Ä¶¤Ï·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¼ê¥¯¥é¥¦¥É´ë¶È¤âAI¡¦¥Ç¡¼¥¿´ðÈ×ÎÎ°è¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Î¡¼¥Õ¥ì¥¤¥¯¤Ï²Á³Ê¶¥Áè¤äº¹ÊÌ²½¤Î¤¿¤á¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ê³«È¯Èñ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Áý¼ý´ðÄ´¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÀÖ»ú¤Î·ÑÂ³¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤ë¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¶âÍø¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ë´Ä¶¤Ç¤Ï¼ý±×À¤Ø¤Î»ëÀþ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¥³¥¹¥È¹½Â¤¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¸úÎ¨Åª¤ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤ò¼¨¤»¤ë¤«¤¬º£¸å¤Î³ô²Á¤Ë±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤À¡£