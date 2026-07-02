トヨタ、「GR86」を一部改良 走行性能と安全性を強化 人気色復活

トヨタ自動車のGAZOO Racingは、スポーツカー「GR86」の一部改良モデルを発表し、8月28日から全国のトヨタ販売店で注文を受け付ける。今回の改良では…