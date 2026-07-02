財経新聞
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トヨタ、「GR86」を一部改良 走行性能と安全性を強化 人気色復活
トヨタ自動車のGAZOO Racingは、スポーツカー「GR86」の一部改良モデルを発表し、8月28日から全国のトヨタ販売店で注文を受け付ける。今回の改良では…
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相場展望 米国・イラン合意期待の高まりで株価高騰したが、はたして本当か？
■?．米国株式市場●１．NYダウの推移●１）8/3、NYダウ＋693ドル高、53,178ドル（日経新聞）・8/3の米国株式市場…
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安藤ハザマと神戸高専、AI搭載の人型ロボットで建設機械の自動操作へ
安藤ハザマと神戸市立工業高等専門学校は8月4日、「フィジカルAI」を活用して建設機械を自動化する共同研究を始めたと発表した。ヒューマノイドロボッ…
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ローソン、東京・日野の団地に生活支援型店舗 買い物、相談、防災の地域拠点へ
ローソンとKDDI、UR都市機構は8月4日、東京都日野市のUR賃貸住宅「高幡台団地」に、生活支援機能を備えた「ハッピーローソンタウン日野高幡台店」をオ…
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出光興産、出張整備のSeibiiと資本提携 給油所を地域のモビリティ拠点へ
出光興産は8月4日、自動車の出張整備サービスを手がけるSeibii（セイビー、東京・港）と資本提携契約を結び、モビリティサービス分野で協業を始めたと…
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トヨタ、ハリアーを一部改良 全車ハイブリッド化、1500W給電機能を標準装備
トヨタ自動車は8月3日、クロスオーバーSUV「ハリアー」を一部改良して発売した。パワートレーンをハイブリッド車（HEV）に一本化するとともに、AC100V…
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スシローとGAZOO Racingが初コラボ 寿司モチーフの「GRミニカー」を全国で提供
回転ずしチェーン「スシロー」を運営するあきんどスシローと、トヨタ自動車のモータースポーツブランド「GAZOO Racing（GR）」は、初のコラボレーショ…
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相場展望 AI・半導体株相場の終焉迫る? 7月・米半導体株（SOX)は▲20.6％下落
■?．米国株式市場●１．NYダウの推移●１）7/30、NYダウ＋613ドル高、52,208ドル（日経新聞）・7/30の米国株式市場でNYダウは前日比+1.18％高と、大…
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相場展望 ７月２３日号 米国株：スペースX公募価格割れ、相場全体に不透明感 日本株：AI相場は過熱、「夏枯れ相場」に注意
■?．米国株式市場●１．NYダウの推移●１）7/20、NYダウ▲307ドル安、51,839ドル（日経新聞）・7/20の米国株式市…
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相場展望 ７月９日号 米国株：一世を風靡したエヌビディアが一服・新星のスペースXが下落、ハイテク相場にリスク懸念信号？／日本株：日経平均6万
3日間で▲2,923円下落のため、海外筋の先物で買い戻し予想?．米国株式市場１．NYダウの推移１）7/6、NYダウ＋155ドル高、53,055ドル（日経新聞）・7…
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デンカ、貼る血流計測デバイスの加新興企業に出資
デンカは9日、カナダの医療機器新興Flosonics Medicalへ、ペガサス・テック・ベンチャーズと共同運営するCVCファンドを通じて出資したと発表した。血…
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ダイキンと伊藤忠、空調機リサイクルで提携 回収から製品適用まで一体管理
ダイキン工業と伊藤忠商事は9日、業務用空調機の水平リサイクル事業で包括的業務提携契約を締結したと発表した。「再資源化事業等高度化法」の枠組み…
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キユーピー、インドに新会社設立 今後の需要拡大見込む
キユーピー株式会社は9日、インドに販売会社を新設すると発表した。2026年9月の設立、2027年以降の営業開始を予定し、現地でマヨネーズ・ドレッシング…
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三菱UFJ銀行など4社、金融システムのAI駆動型開発で提携
三菱UFJ銀行、三菱UFJインフォメーションテクノロジー、レッドハット、日本IBMの4社は6日、AI駆動型開発を金融システム全体に適用する戦略的パートナ…
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相場展望 ７月６日号 AI・半導体株に転換点到来か、米国は景気敏感株へ資金シフト、日本株は乱高下と下落警戒
相場展望７月６日号米国株：➀AI・半導体関連株の継続か?消費・景気敏感株に転換か、潮目の変化に注目日本株：AI・半導体関連に売、値動き激…
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伊藤忠テクノなど3社、フィジカルAIで提携
伊藤忠テクノソリューションズは3日、伊藤忠商事、豆蔵とフィジカルAI分野で業務提携契約を締結したと発表した。営業連携、人材育成、フィジカルAIビ…
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日立レール、米ITS大手Clever Devicesを買収 公共交通DXと北米展開加速
日立レールは3日、公共交通機関向け高度道路交通システム（ITS）を手掛ける米Clever Devicesの買収を完了したと発表した。北米事業の強化とマルチモー…
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相場展望７月２日号 米国株：7/1、米国主要株価指数は反落、AI・半導体株が大幅安と牽引 日本株：値動き荒く、朝大幅高⇒大きく売られる展開続く
米国株：7/1、米国主要株価指数は反落、特にAI・半導体株が大幅安と牽引日本株：値動きが荒く、しかも、朝大幅高⇒大きく売られる展開が続く■?．米国…
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1FINITY、インド市場強化 ベンガルールに子会社設立
1FINITYは1日、インド・ベンガルール市に完全子会社「1Finity India」を設立したと発表した。現地拠点拡充により、インドの通信サービスプロバイダー…
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アドウェイズ、「ChatGPT Ads」など生成AI向け広告支援を開始
アドウェイズは2日、OpenAIの「ChatGPT Ads」など生成AI向け広告に適した支援体制を確立し、6月29日付でアセットの提供開始を決定したと発表した。同…