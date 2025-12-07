フィギュアスケートGPファイナルで3季ぶり頂点に立ったペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が7日、名古屋市IGアリーナでのエキシビション前で一夜明け取材に応じた。

ミラノ・コルティナ五輪の前哨戦を制し、金メダル最有力候補として君臨。三浦は「今シーズンやってきたことは間違っていなかったと再確認できた」と手応えを口にした。

今大会は試合前のアプローチを変えて演技に臨んでいたといい、木原は「今回はマリオカートを試して…。（三浦は）レインボーロードが嫌いみたい」とまさかの告白。フリー前には難コースのレインボーロードを避けたコースを選択し「璃来ちゃんが勝てるように。ちゃんと勝って、良い気分で（試合に）いってもらいました」と舞台裏を明かした。

ここ数年は直前に2人でゲームはやっていなかったようで木原は「新しいもの（マリオカートの新作）が出たので。それを取り入れていこうと。それが良かった」と語った。

5日にフリーが終わり、前日6日には、ブルーノ・マルコット・コーチを含め、とんこつラーメンの「一蘭」や回転ずしに舌鼓を打ったという。三浦は「先生も“行きたい”と言っていたので。凄く喜んでいました。スープを完飲していました」と笑顔と振り返った。

新ルーティンのマリオカートでVロードに乗り、チートデーで充電も完了。五輪代表入りが確実視されているが、次戦は19日から始まる最終選考会を兼ねる全日本選手権（東京）。国内で調整を続け、さらなる上昇気流に乗る。