「結成当初から、たくさんの方々に支えられて走り抜けることができました」（三浦璃来）【画像】左から渡部トレーナー、マルコットコーチ、竹内強化部長「自分自身、特別な力を持っているわけではないんですけど、支えてくださる方がいっぱいいて、ここまで来ることができました」（木原龍一）4月28日に行われた引退会見で、“りくりゅう”の2人は、支えてくれた人々への感謝の言葉を繰り返した。「文藝春秋」6月号（5月9日発売