フィギュアスケートのペア「りくりゅう」こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が引退した。今後は指導者となり、後進の育成を目指す。だが、ついこの前まで“ペア不毛の地”と言われていた日本では、高い壁が立ちはだかっているそうだ。＊＊＊【写真を見る】「りく」は“夜会巻き”で…氷上とは違った「りくりゅう」の晴れ姿りくりゅうコーチ二人がSNSを通じて連名で引退を発表したのは、4月17日の朝だった。同日、赤坂御苑