「僕は正直……」ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアの木原龍一が引退会見で語ったのは、“オリンピック”という舞台について。会見冒頭から涙を見せた木原にとっての“オリンピック”とは――。木原龍一○会見冒頭から涙する木原龍一を、三浦璃来が笑顔でフォロー「泣かないで」ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう