¡Ö·î¼ý20Ëü¤ÇÃù¶â¤Ï150Ëü¡×20Âå¼«±ÒÂâ°÷¤¬ÌÀ¤«¤¹¥ê¥¢¥ë¤ÊµëÍ¿»ö¾ð¤È¡Ö89¼°¾®½Æ¡×¤ò°·¤¦²á¹ó¤Ê·±ÎýÆâÍÆ
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹³ÑµëÍ¿ÌÀºÙ¡×¤¬¡¢³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÆ°²è¡Ö¸øÌ³°÷Æó¿ÍÁÈ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤ò¸ø³«¡£20Âå¤Î¼«±ÒÂâ°÷2Ì¾¤¬¡¢»Å»öÆâÍÆ¤äµëÍ¿¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¿¦¶È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£2¿Í¤Ï¡Ö¸øÌ³°÷¤Ç¤¹¡×¡Ö¹ñËÉ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¼«±ÒÂâ°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆþÂâ¤ÎÆ°µ¡¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢1¿Í¤Ï¡Ö¿Í¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¡¢¤½¤Î»ÈÌ¿´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÏÃ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê·±ÎýÆâÍÆ¤ËµÚ¤Ö¡£¤É¤ó¤Ê·±Îý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö½Æ¤ò°·¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë½Æ¤ÎÌ¾¾Î¤¬¡Ö89¼°¾®½Æ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ½Æ¤ò·â¤Ã¤¿»þ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê½Å¤¤¡×¡Ö·â¤Ã¤¿»þ¤ÎÈ¿Æ°¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÎÅÓÃæ¡¢¼ÂºÝ¤Ë½Æ¤ò¹½¤¨¤ë¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëµëÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö·î¼ý20Ëü±ß¤°¤é¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤ËÃù¶â³Û¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö150Ëü±ß¡×¡Ö100Ëü±ß¤°¤é¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢20Âå¤Ê¤¬¤é·ø¼Â¤Ê¶âÁ¬´¶³Ð¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£µÙÆü¤Ï´ðËÜÅª¤ËÅÚÆü¤À¤¬¡¢·±Îý¤ÇµÙ¤ß¤¬ÄÙ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¶ÐÌ³¸å¤Ë¤Ï³°½Ð¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê»þ´Ö¤â³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö²¥¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤È¤â¾Ð´é¤Ç¡Ö¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¥¤¥áー¥¸¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸·¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÂâÆâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¹ñËÉ¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤Ç¤Ì³¤Ë½¢¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ëµ¤¤µ¤¯¤Ë±þ¤¸¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤«¤é¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸Ø¤ê¤È¼ã¼Ô¤é¤·¤¤ÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
