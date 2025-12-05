またまた大当たりッッ！！【セブン-イレブン】ご褒美にどうぞ♡「新作スイーツ」

各社が競い合うように進化を続けるコンビニスイーツ。気になる新作を見つけて“次来た時に！ ”と思っていたら、気づけば終売していたなんて経験ありませんか？ そこで今回は、見つけたら即ゲット推奨！ マニアも太鼓判を押す【セブン-イレブン】の最新スイーツをご紹介します。

つるん・しっとり・なめらか！？「プリンシフォンスティックケーキ」

“プリンのスティックケーキ？” と思わず商品名を二度見したくなるスイーツ「プリンシフォンスティックケーキ」。カラメルをまとったプリン、シフォンケーキとホイップクリームを重ねた一品で、数多くのスイーツを食べてきた@sujiemonさんは、「新感覚」と感想を投稿しています。

大切に持って帰りたくなる！「ふわっほわっ」

「究極の癒され食感」と、@oyatsu_panponさんが紹介するのは「ふわっほわっ」。どこかに飛んで行ってしまいそうなスイーツの食感は、卵黄と卵白を別々に泡立て、合わせてから蒸し焼きにすることで生まるのだそう。生地に合わせて開発された、たまごクリームもじっくり味わって！

食べ方で食感が変わる！「スモア ～マシュマロ & 生チョコ～」

マシュマロとチョコをビスケットでサンドしたアメリカ発祥のスイーツ「スモア ～マシュマロ & 生チョコ～」。公式さんやSNSでもレンチン推しの声が続出し、@nyancoromochi_sweets_blogさんは「ふわしゅわ」「じゅわーっ」と独特の食感に驚いた様子を投稿。さらに、「最高に美味しい」とべた褒めしています。

抹茶みるくプリンと栗あんホイップ、抹茶ムースを重ねた「ご褒美の和パフェ 抹茶と栗」

。トッピングには栗あんホイップ・かのこ・わらび餅・抹茶あん・白団子とボリュームも華やかさも文句なし！ 食べ進めるごとに味わいや食感が変化して、最後まで発見尽くしで楽しめそう。

今日のおやつは【セブン】の新作スイーツに決まり！ どれもご褒美感たっぷりで心も体も満たしてくれるはず！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様、@oyatsu_panpon様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N