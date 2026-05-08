名店グルメと伝統工芸が大集合 京都好きにはたまらない12日間 毎年多くの人で賑わう、ジェイアール名古屋タカシマヤの「大京都展」。 昨年は12日間で11万人以上が来場した人気イベントで、今年は「京の手仕事」をテーマに、京都ならではの美食やスイーツ、工芸品が勢揃い。 会期は第1弾が5月7日(木)～12日(火)、第2弾が5月13日(水)～18日(月)。 初出店6店舗を含む、グルメ54店、雑貨・工