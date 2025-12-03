なぜ復興は失敗したのか？総事業費2279億円を投じ326億円の赤字、神戸・新長田を襲った「復興災害」の構造
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「霞の探訪記」が「【再開発失敗】市民を無視して巨額の費用を投入→結果大赤字でシャッター街となった新長田の現在」と題した動画を公開。動画では、総事業費2,279億円を投じながら326億円もの赤字を抱えた神戸市長田区新長田の再開発事業を取り上げ、「市民の声を無視した開発」「復興災害」と批判される現状とその背景に迫っている。
阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けた新長田地区。日本の災害復興史上最大規模のプロジェクトとして始まった再開発事業が、なぜ住民の反対を押し切る形で進められたのか。霞氏は、震災前から存在したとされる再整備構想が、震災を機に強行された可能性を指摘する専門家の見解を紹介。「大変な惨事が起きた時に便乗して、従来計画していたがなかなか普段ではできないことをやってしまったのではないか」という厳しい言葉を引用し、問題の根深さを浮き彫りにする。
霞氏によると、再開発計画は震災からわずか2ヶ月後、多くの被災者が避難所生活を送る中で発表された。住民からは「再開発計画はもう少し待ってほしい」との声が多数上がり、市の審議会では混乱も生じたが、計画は多数決で決定された。この拙速な決定プロセスが、後の「復興災害」と呼ばれる事態を招いた一因だと分析している。
再開発の結果、街には「3層ネットワーク」と呼ばれる立体的な構造が採用された。これは低層に店舗、高層に住居を配置し、各棟をデッキや地下通路で結ぶものだが、かえって人の流れを分散させ、にぎわいを失わせる結果になったと指摘。さらに、広い共用部の維持管理費が高額となり、店舗所有者には家賃の7倍以上にもなる管理費が重くのしかかる。「情けない」と嘆く市民の声も紹介し、建物の再建は進んでも、暮らしや商売の再建が伴っていない現実を映し出した。
動画の最後で霞氏は、赤字額が326億円に上り、商業区画の58%が売れ残っているという市の公表データを示した。震災から約30年を経て、復興という「建物を整えること」は一区切りを迎えたが、活気のないシャッター街の現状は、「暮らしを取り戻しにぎわいを育てていくこと」がこれからの大きなテーマであることを示唆している。市は住民の声を聞きながら次の再生の一手を模索しており、その行方が注目される。
霞（かすみ）の探訪記は、あなたの「行ってみたい」に寄り添い、日本各地にある再開発都市やディープスポットを巡るチャンネルです。