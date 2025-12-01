「自炊で悩まない人は、何が違う？」料理家が世界を旅して気づいた「日本の家庭料理」との違い

限られた時間と予算の中で、日々生きていくための料理をつくるーー。

12ヵ国、24家庭のふだんのご飯から世界の「自炊事情」を見つめた書籍『世界自炊紀行』（晶文社）が話題を呼び、500ページ越えの著作ながら累計1万部を突破しました。著者は自炊料理家の山口祐加さん、自炊レッスンを行うかたわらPodcast番組『聞くだけでごはんができるラジオ』などで、情報発信を続けています。

続かない、しんどい、そもそもやり方がわからない…山口さんは多くの日本人が「自炊」に悩んでいる現実に直面し、世界の食卓を取材することで「自炊する意味」について改めて考えたそうです。料理と自炊は似ているようで少し違う、なぜ私たちは自炊に疲れてしまうのか？山口さんに話を伺いました。

わからないことだらけだから、疲れる

ーー台湾、フランス、ポルトガル、キューバ…『世界自炊紀行』では各国の食卓事情を一挙に知ることができ、まるでホームステイしたような気持ちになりました。改めて世界の「自炊」を知りたいと思ったきっかけを教えてください。

自炊が辛い。それは(日本人の)慢性的な悩みとしてありますが、いろんな情報がネットや雑誌に出ているのに解決できないことをすごく疑問に感じていたんです。世界の人は何をどういうふうに毎日食べているんだろうっていう、シンプルな疑問の答えを探しに行ったのが執筆のきっかけです。

料理に熟達している人もそうでない人も、喫緊の問題は「今日、何を食べて生きていくか」。でも初心者はどう野菜を切るのか、味付けのタイミング、肉に火が通っているのかも分からない…わからないことが多い作業は、すごく疲れるはずです。

仮にネットで「肉じゃが」のレシピを見て作れたとしても、じゃあ肉じゃがとご飯だけでいいのかとか、栄養バランスや食卓全体の彩りも考えたり、家族に出すメニューとしてマンネリじゃないかとか悩んだりすると、本当にキリがないですよね。

オランダ人に日本の「家庭料理」を見せると

――キューバへ訪れた時に、家庭で出てくる料理が大きく分けて2種類しかないことに気づいたエピソードが印象的でした。

日本は日本食ばっかり食べるわけではないので、そこが他の国とものすごく違うところです。料理の選択肢が多すぎる、それだけで家庭料理は難しくなってしまいます。日本の場合、和洋中いろいろな料理を作って家族をもてなすのは高度経済成長の時代に夫が外に出て働き、妻は家事をする文化の中で育まれたものだと思います。

それはそれで豊かな時代だったと思いますが、これだけ働く女性も増えている現代において、品数や彩りを求めるのはしんどさが伴うのではないかと感じます。高度経済成長以前の「おもてなし」というと、庶民の家庭では冠婚葬祭などに料理を振る舞うような機会か、客を家に招く余裕のある人々たちが付き合いの一環で行うような場合が多かったのではないでしょうか。

以前は手に入る食材や調味料も限定されていたので、一般の家庭でバラエティ豊かな料理を作ることは難しかったと思います。そうした時代と比較して、今は食材や調味料も世界中のものが揃い、レシピも無限にあるけれども、作り手の時間や金銭的な余裕が減ってきている。理想と現実の狭間に置かれて無理、ってなってしまいますよね。

――よく「日本の家庭料理は頑張りすぎている」というお話を聞くことがありますが、日本の食卓事情を海外の人につたえたことはありますか？

2年くらい前に訪れたオランダ出会った50歳ぐらいの女性に、インスタグラムで「#家庭料理」と検索した結果を見せました。このハッシュタグで検索すると、家庭で食べるとは思えないレストランのような写真が出てきます。

あくまで上手にできた料理を選んでSNSに載せているのだとはわかりつつも、それをオランダ人女性に見てもらったら、「これがスタンダードだったら、私が日本に住んでいたら自分を“never get enough”、つまり永遠に満足できないというか、自分は標準より下だって思わざるを得ないだろうね、それはすごく辛いことだと思う」って言っていました。

いつも作るものしか作らない

――生活するために料理しているはずなのに、標準以上とか以下とかの判断基準ができてしまう。

理想と標準が高すぎるのではないでしょうか。日本人が実際に家で何を食べているかって、納豆と生卵を乗せたご飯みたいな、そういうメニューが多数のはずなのに、SNSやレシピは品数や手間がインフレしている。日本人はご飯がすごく好きな人たちだっていうことは確かですけどね。

私は家庭の事情で7歳の頃から料理をしていたので、自炊は生きていくために必須なスキルでした。その年齢で外食はできるわけがないので、私にとっては「自分で作る」ことが当たり前になっているんですね。

『世界自炊紀行』を読んでいただくとわかるんですが、他国の人が自炊で悩まないのは「いつも作るものしか作らない」から。予算、食材、居住環境などいろんな制約がある中で、買い物もいつも買うものしか基本的に買わないから悩まない。

洗濯や掃除をする時「これどうやるんだっけ」とならないのは、やることが決まっているから。今の日本では食事もまず自炊か外食か、宅食やサブスク、冷食やコンビニ弁当、とにかくいろいろな選択肢があります。逆に調達の選択肢が限られればシンプルに生きざるを得ない、悩むめんどくささを回避できるのかもしれないですね。

――海外の自炊はついマルシェやマーケットで選ぶ楽しさを想像してしまうのですが、そういうことばかりでもないのですね。

日本は衛生意識が高く、スーパーではほとんどの野菜や肉・魚がプラスチックの容器に入っています。食材の肌触りや匂いを感じて買い物をするワクワク感は弱いかもしれません。ただ、海外のローカルなマルシェやマーケットに行ったとしても、新鮮な食材はそもそも出回っていない、あったとしても庶民が毎日買える金額ではない場合もあります。

都会で外食しやすいとか、田舎だけど食材が手に入りやすいとか、単身とか小さい子供がいる家族とか、経済的な理由など…料理が好きかそうでないか以前の事情で、自炊のあり方は「家庭による」ものなのだと考えています。

山口さんが料理をする際にいつも自分に問いかけていること、料理教室で「スーパーでの買い物の仕方」をレクチャーしているワケなど、インタビュー後編〈パラパラチャーハンは、家ではほぼ作れません…自炊料理家・山口祐加さんが「家庭料理は合理的に」と考える理由〉もあわせてお読みください。

取材・文/田嶋裕太

パラパラチャーハンは、家ではほぼ作れません…自炊料理家・山口祐加さんが「家庭料理は合理的に」と考える理由