グローバル刃物メーカーの貝印が世界的キャラクターであるムーミンとコラボレーション！キッチンツールシリーズの第2弾として、かわいいだけでなく、使い心地のいい高品質も魅力の7種のアイテムが登場。【画像】ムーミン×貝印キッチンアイテムをもっと見る貝印からムーミンコラボのキッチンツールが登場■ムーミンと仲間たちをモチーフにした7アイテム今回のコラボキッチンツールはキッチンばさみなど7品貝印とムーミンのコラボレ