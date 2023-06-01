春の味覚「タケノコ」と旨味たっぷり「鶏もも肉」は相性抜群！ 炒め物からご飯ものまでアレンジしやすく、メニューに迷ったときにも頼れる組み合わせです。そこで今回は、毎日の食卓や作り置きに便利な「鶏肉×タケノコ」の絶品レシピをご紹介します。タケノコが入るだけでグッと季節感がアップし、いつもの食卓が少し特別に。ぜひ参考にしてみてください。■ご飯が止まらない「鶏肉とタケノコのみそ煮」の作り方鶏もも肉とタケノ