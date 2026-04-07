昨今、都心部ではコース仕立て、○代続く老舗店などプレミアム感漂うとんかつ店が目白押し。ですが、元来とんかつはもっと“身近なご馳走”だったハズ。コチラではそんな姿が依然残る「地域に愛される地元の名店」をご紹介。味だけではない、何度も通いたくなる魅力があるのです。愛と肉汁が溢れる肉厚ジューシーな逸品に心打たれる『とんかつ多酒多彩地蔵』＠大泉学園ハレノヒを飾る華やかなとんかつも魅力的だけど、日常にささ