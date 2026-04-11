圧倒的に旨い野菜のごちそうこの記事の画像を見る野菜は添え物、あるいは栄養のために仕方なく食べるもの――。そんな消極的な思い込みを鮮やかに覆してくれるレシピ本が、『圧倒的に旨い野菜のごちそう』（George ジョージ吉田/主婦の友社）だ。著者はYouTubeチャンネル登録者数130万人超、ミシュラン二つ星レストランのエグゼクティブシェフを務めたGeorge（ジョージ吉田）氏。本書で彼が提唱するのは、野菜を「副菜