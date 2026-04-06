毎日朝から晩まで、家族の「お腹すいた！」に応えて、献立を考えて作って、さらに後片付け...。【画像を見る】ご飯を炊くときに2合に対して寒天を2g入れると、お米がツヤツヤでもちもちの食感に！キッチンに立つのがおっくうに感じる日もありますよね。そんな忙しい私たちの味方になってくれる、目からウロコの最新キッチン情報を、料理メディアNadiaの合同商品発表会でたくさん発見してきました。レタスクラブ編集者が「これは使