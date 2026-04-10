滝沢眞規子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【春の購入品】次女＆スタッフとお花見 UNIQLO・ZARA・ジュエリー・スニーカー・美容など爆買い♪』という動画を投稿。さまざまなジャンルの購入品を紹介する動画の中から、今回は滝沢さんが箱買いした栄養ドリンクをピックアップ。【関連】滝沢眞規子、お取り寄せしているこだわりのドリンクを紹介「いつも飲んでます」滝沢さんが「これは私がすごい好きで、福光屋さんって、うちの