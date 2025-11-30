チェアパッドやサポーターなど「腰痛ケアグッズ」が53%オフに Amazonブラックフライデー
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」が12月1日（月）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から腰痛ケアグッズをご紹介。腰の痛みを軽減し、日常生活をより快適に過ごすためのアイテムが揃っています。お求めやすい価格での提供は今だけです。お見逃しなく！

→ Amazon「腰痛ケアグッズ」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

腰回りをがっちり固定。1枚3役のオールラウンダー


hiayuloo

【iFデザイン賞 受賞製品】腰用サポーター ヒャユロー 腰ベルト [JIS認証] 骨盤サポート 姿勢 骨盤 背筋 【柔道整復師ｘ理学療法士】共同監修 反り腰 猫背 肋骨 グッズ 筋トレ ベルト 滑車式 誕生日プレゼント 男性 女性 ギフト 母の日 父の日 敬老の日 健康器具 健康グッズ「25cmサイズ延長シート」付き [M]胴囲74~87cm

5,999円 → 3,599円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

金属ボーンと8枚構造の補助ベルトが腰をしっかり支える


FREETOO

FREETOO 腰 サポーター ベルト【医療で培った技術】通気性優れ 腰楽コルセット 強力固定サポート 加圧調節可 男女兼用 日常生活 仕事 スポーツ Mサイズ(お腹周り76cm-96cm)

2,980円 → 2,533円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


整体師が推薦。若者から高齢者まで使える腰サポーター


SPORTIA(スポーティア)

SPORTIA 腰サポーター【整体師推薦】腰コルセット 腰椎ベルト 腰用 サポートベルト 男女兼用 Lサイズ

2,680円 → 2,278円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


デスクワークから産後の骨盤ケアまでOK


Timcoo

【2025新設計×専門家監修】腰 サポーター 腰用ベルト 腰ケア 骨盤ベルト 骨盤 サポーター 骨盤バンド しっかりサポート 二重加圧式 天然ゴム 通気性 スポーツ 仕事 作業 日常生活 薄型 軽量 脱着簡単 男女兼用（ブラック）

2,780円 → 1,690円（39%オフ）
※プライム会員限定セール

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


長時間座りっぱなしの人へ。お尻にかかる圧力を分散するチェアパッド


IKSTAR

IKSTAR チェアパッド 低反発 椅子 クッション 座布団 裏面は滑り止め加工され 通気性 ブラック

3,980円 → 2,829円（29%オフ）
※プライム会員限定セール

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

猫背や姿勢が悪い人でも背筋がピンと伸びる


KOJIHOMU

【理学療法士推薦】KOJIHOMU 姿勢矯正 椅子 骨盤矯正 姿勢サポートチェア 座椅子 腰が痛くならない 高反発メモリー綿 腰当て 姿勢補正 クッション 軽量 持ち運び簡単 人体工学設計 猫背改善 疲れない椅子（ブラック）

8,480円 → 4,559円（46%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


プロのeスポーツチームが監修したチェアパッド


リジェクト(REJECT)

【プロeスポーツチーム監修】 REJECT クッション 椅子 ゲーミングチェア オフィスチェア リモートワーク デスクワーク ゲルクッション 座布団 低反発 GAMING CUSHION (SPLIT TYPE)

5,980円 → 4,784円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


軽量で運びやすい。夜行バスなどでも大活躍


LeLante

【anan掲載モデル】 LeLante 腰痛 クッション 腰枕 飛行機 旅行 便利グッズ 海外旅行 夜行バス 新幹線 車 トラベル 背もたれ (ライトグレー)

2,180円 → 1,782円（18%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


寝ても座っても、心地よく体にフィット


Hoxhyon

【2025新設計】腰枕 クッション Hoxhyon USB充電式 クリスマス 腰・背中・首・肩・太もも・ふくらはぎ 一台多役 寝ながら使える ピロー コードレス 双方向回転 3段階強度調節 温熱機能 静音 タイマー付き 誕生日 母の日 父の日 記念日 新年 プレゼント 家庭用 職場用 車用 男女兼用

9,310円 → 5,681円（39%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


寝ている間も快適な姿勢に。マットレスとの隙間を埋めるサポートクッション


koruha

腰枕 低反発 腰用サポートクッション 薄型3cm設計 形状設計に専門家協力 綿100％カバー 洗濯OK (ダークグレー)

2,480円 → 2,180円（12%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


寝返りを妨げず、横向きに寝ても圧迫感なし


LeLante

【anan掲載モデル】 LeLante クッション 腰枕 就寝用 低反発 (ダークグレー)

2,480円 → 2,180円（12%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


温めて冷えから守ってくれる腰枕


中山式

中山式 【内科医×整形外科医監修】中山式 magico 腰まくら 日本製 腰枕 仙腸関節 反り腰 腰が痛くならない ふんわり クッション 体圧分散 腰用ふとん 横向き 仰向け 安眠 快眠 秋 冬 冷え対策 冷房 腰 お腹 温め 隙間 埋める

4,950円 → 4,455円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


腰の沈み込みを防ぐマットレス


MyeFoam

MyeFoam マットレス 高反発 シングル 厚さ5cm 敷布団 腰の悩みから解放 硬さ180N 寝返りサポート 防ダニ 抗菌防臭加工マットレス カバー洗える 収納袋付き グレー

7,980円 → 6,420円（20%オフ）
※プライム会員限定セール

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）

血流をサポート。小林製薬の「腰ホットン」


血流改善

血流改善 【まとめ買い】 腰ホットン 10枚入×2個 【一般医療機器】 小林製薬 おまけ付き 【Amazon.co.jp限定】

1,747円 → 1,467円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ひどいコリに対応した「深部モード」も。オムロンの温熱低周波治療器


Omron

オムロン 温熱低周波治療器 HV-F312

17,800円 → 11,980円（33%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


自宅で手軽に全身ケア。整体院長監修の筋膜リリースガン


RELX

【整体院長監修】RELX 筋膜リリースガン トータルボディケア MINI【日本企業企画】超軽量320g 20段階強力振動 筋膜 リリースガン ボディケア ハンディガン 静音 4種類アタッチメント プレゼント ギフト

8,280円 → 4,871円（41%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


半世紀以上も愛され続けているロングセラー。中山式の快癒器


中山式

中山式 【整形外科医監修】中山式 快癒器 magico μ 4球式 シルバー 日本製 首 肩 背中 腰 全身 コリほぐし 筋膜ケア ツボ押し 押圧 指圧 足裏 仙腸関節 骨盤 歪み ゆがみ 大転子 姿勢 マッサージ ケア ツボ 寝ながら 軽量 持ち運び 健康グッズ

3,740円 → 3,366円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


肩こり・腰痛に。ユンケルB12アクティブα


ユンケル

【第3類医薬品】ユンケルB12アクティブα 120錠

5,800円 → 2,712円（53%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


小粒で飲みやすい。痛みにすばやく効く「イブA錠」


イブ(EVE)

【指定第2類医薬品】イブA錠 90錠

926円 → 741円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


腰などの広い部位を一枚でおおえる大判サイズ。フェイタス5.0


フェイタス

【第2類医薬品】フェイタス5.0大判 20枚

2,640円 → 1,399円（47%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


コリのある部位をじんわりほぐす「ピップエレキバン」


ピップエレキバン

ピップエレキバン ピップ エレキバン MAX200 24粒入 2個パック 磁気治療器 肩コリ 首 腰 肩甲骨 ベージュ

2,580円 → 2,322円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


その他のおすすめ商品


めぐりズム

めぐりズム 蒸気の温熱シート 16枚入

1,153円 → 1,098円（5%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Wawalag

【柔道整復師が推薦】Wawalag(ワワラグ) セノビープラス バックストレッチャー 背中 ストレッチ 腰 背筋 伸ばし 器具 ツボ押し 健康グッズ プレゼント

2,980円 → 2,412円（19%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


TRIGGERPOINT(トリガーポイント)

トリガーポイント(TRIGGERPOINT) マッサージボール ストレッチボール 6.5cm セルフマッサージ 深層筋ケア 足裏 肩 腰 EVA素材 高耐久 持ち運び便利 MB1

2,300円 → 1,464円（36%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


バンテリン

バンテリンサポーター 腰椎コルセット 大きめ/Lサイズ(へそ周り 8-1cm) ブラック 腰のぐらつき抑制

7,700円 → 4,840円（37%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「腰痛ケアグッズ」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります