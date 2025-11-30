チェアパッドやサポーターなど「腰痛ケアグッズ」が53%オフに Amazonブラックフライデー
→ Amazon「腰痛ケアグッズ」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
腰回りをがっちり固定。1枚3役のオールラウンダー
金属ボーンと8枚構造の補助ベルトが腰をしっかり支える
FREETOO 腰 サポーター ベルト【医療で培った技術】通気性優れ 腰楽コルセット 強力固定サポート 加圧調節可 男女兼用 日常生活 仕事 スポーツ Mサイズ(お腹周り76cm-96cm)
2,980円 → 2,533円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
整体師が推薦。若者から高齢者まで使える腰サポーター
SPORTIA 腰サポーター【整体師推薦】腰コルセット 腰椎ベルト 腰用 サポートベルト 男女兼用 Lサイズ
2,680円 → 2,278円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
デスクワークから産後の骨盤ケアまでOK
【2025新設計×専門家監修】腰 サポーター 腰用ベルト 腰ケア 骨盤ベルト 骨盤 サポーター 骨盤バンド しっかりサポート 二重加圧式 天然ゴム 通気性 スポーツ 仕事 作業 日常生活 薄型 軽量 脱着簡単 男女兼用（ブラック）
2,780円 → 1,690円（39%オフ）
※プライム会員限定セール
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
長時間座りっぱなしの人へ。お尻にかかる圧力を分散するチェアパッド
IKSTAR チェアパッド 低反発 椅子 クッション 座布団 裏面は滑り止め加工され 通気性 ブラック
3,980円 → 2,829円（29%オフ）
※プライム会員限定セール
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
猫背や姿勢が悪い人でも背筋がピンと伸びる
【理学療法士推薦】KOJIHOMU 姿勢矯正 椅子 骨盤矯正 姿勢サポートチェア 座椅子 腰が痛くならない 高反発メモリー綿 腰当て 姿勢補正 クッション 軽量 持ち運び簡単 人体工学設計 猫背改善 疲れない椅子（ブラック）
8,480円 → 4,559円（46%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
プロのeスポーツチームが監修したチェアパッド
【プロeスポーツチーム監修】 REJECT クッション 椅子 ゲーミングチェア オフィスチェア リモートワーク デスクワーク ゲルクッション 座布団 低反発 GAMING CUSHION (SPLIT TYPE)
5,980円 → 4,784円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
軽量で運びやすい。夜行バスなどでも大活躍
【anan掲載モデル】 LeLante 腰痛 クッション 腰枕 飛行機 旅行 便利グッズ 海外旅行 夜行バス 新幹線 車 トラベル 背もたれ (ライトグレー)
2,180円 → 1,782円（18%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
寝ても座っても、心地よく体にフィット
【2025新設計】腰枕 クッション Hoxhyon USB充電式 クリスマス 腰・背中・首・肩・太もも・ふくらはぎ 一台多役 寝ながら使える ピロー コードレス 双方向回転 3段階強度調節 温熱機能 静音 タイマー付き 誕生日 母の日 父の日 記念日 新年 プレゼント 家庭用 職場用 車用 男女兼用
9,310円 → 5,681円（39%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
寝ている間も快適な姿勢に。マットレスとの隙間を埋めるサポートクッション
腰枕 低反発 腰用サポートクッション 薄型3cm設計 形状設計に専門家協力 綿100％カバー 洗濯OK (ダークグレー)
2,480円 → 2,180円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
寝返りを妨げず、横向きに寝ても圧迫感なし
【anan掲載モデル】 LeLante クッション 腰枕 就寝用 低反発 (ダークグレー)
2,480円 → 2,180円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
温めて冷えから守ってくれる腰枕
中山式 【内科医×整形外科医監修】中山式 magico 腰まくら 日本製 腰枕 仙腸関節 反り腰 腰が痛くならない ふんわり クッション 体圧分散 腰用ふとん 横向き 仰向け 安眠 快眠 秋 冬 冷え対策 冷房 腰 お腹 温め 隙間 埋める
4,950円 → 4,455円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
腰の沈み込みを防ぐマットレス
MyeFoam マットレス 高反発 シングル 厚さ5cm 敷布団 腰の悩みから解放 硬さ180N 寝返りサポート 防ダニ 抗菌防臭加工マットレス カバー洗える 収納袋付き グレー
7,980円 → 6,420円（20%オフ）
※プライム会員限定セール
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
血流をサポート。小林製薬の「腰ホットン」
血流改善 【まとめ買い】 腰ホットン 10枚入×2個 【一般医療機器】 小林製薬 おまけ付き 【Amazon.co.jp限定】
1,747円 → 1,467円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ひどいコリに対応した「深部モード」も。オムロンの温熱低周波治療器
自宅で手軽に全身ケア。整体院長監修の筋膜リリースガン
【整体院長監修】RELX 筋膜リリースガン トータルボディケア MINI【日本企業企画】超軽量320g 20段階強力振動 筋膜 リリースガン ボディケア ハンディガン 静音 4種類アタッチメント プレゼント ギフト
8,280円 → 4,871円（41%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
半世紀以上も愛され続けているロングセラー。中山式の快癒器
中山式 【整形外科医監修】中山式 快癒器 magico μ 4球式 シルバー 日本製 首 肩 背中 腰 全身 コリほぐし 筋膜ケア ツボ押し 押圧 指圧 足裏 仙腸関節 骨盤 歪み ゆがみ 大転子 姿勢 マッサージ ケア ツボ 寝ながら 軽量 持ち運び 健康グッズ
3,740円 → 3,366円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
肩こり・腰痛に。ユンケルB12アクティブα
小粒で飲みやすい。痛みにすばやく効く「イブA錠」
腰などの広い部位を一枚でおおえる大判サイズ。フェイタス5.0
コリのある部位をじんわりほぐす「ピップエレキバン」
ピップエレキバン ピップ エレキバン MAX200 24粒入 2個パック 磁気治療器 肩コリ 首 腰 肩甲骨 ベージュ
2,580円 → 2,322円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
【柔道整復師が推薦】Wawalag(ワワラグ) セノビープラス バックストレッチャー 背中 ストレッチ 腰 背筋 伸ばし 器具 ツボ押し 健康グッズ プレゼント
2,980円 → 2,412円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
トリガーポイント(TRIGGERPOINT) マッサージボール ストレッチボール 6.5cm セルフマッサージ 深層筋ケア 足裏 肩 腰 EVA素材 高耐久 持ち運び便利 MB1
2,300円 → 1,464円（36%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
バンテリンサポーター 腰椎コルセット 大きめ/Lサイズ(へそ周り 8-1cm) ブラック 腰のぐらつき抑制
7,700円 → 4,840円（37%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「腰痛ケアグッズ」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります