デスクワーク
『デスクワーク』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月5日
2026年8月3日
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整骨院のプロが教える、夏バテを悪化させるNG行動と今日からできる対策
日刊SPA!
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脳内科医が勧める、お金をかけずに睡眠の質を高める日中の習慣
昼間に使われなかった脳の部位は夜に深い眠りが得られないとされる
プレジデントオンライン
2026年8月2日
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実年齢より若く見える人が座るときに意識している姿勢の習慣
脚組みや猫背座りは骨格をゆがませ、実年齢より老けて見える原因になるという
ダイヤモンド・オンライン
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毎朝の通勤電車でスマホは損してる…「見る力」を鍛えるのに最適
通勤電車で車窓から数字を探す行為が視覚系脳番地と記憶力を高めるとのこと
プレジデントオンライン
2026年7月29日
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毎日運動しなくても体力はつく、忙しい人に向けた最新研究の知見
週末集中型の運動も毎日の運動と同等の効果があるという研究結果がある
ダイヤモンド・オンライン
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巻き肩・スマホ首を同時に改善する「胸ぐんぐん反らし体操」のやり方
肩甲骨を大きく動かすラジオ体操を毎朝3分行うことで症状が改善できるという
プレジデントオンライン
2026年7月28日
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PFUがHHKBとアクセサリーを組み合わせた限定セットを期間販売
「タイプスティックス」でノートPC上にHHKBを安定設置できる仕組みが特徴的
GetNavi web
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大股歩きが夏の脚むくみを招く、NGな歩き方と改善ストレッチを解説
大股歩きや地面の強い蹴り上げはむくみ悪化につながるとのことで注意が必要
オトナンサー
2026年7月27日
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熱中症対策のスポドリが歯を溶かす？歯科医が警告する夏の飲み方リスク
少しずつ何度も飲み続ける「ちびちび飲み」は歯を溶かすリスクがあるという
日刊SPA!
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出世欲ゼロの54歳平社員が資産1億円を達成しても会社を辞めない理由
FIREできる資産を持ちながら会社員を続けるのは合理的な選択とのこと
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）