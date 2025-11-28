ブラックフライデー

アメリカ合衆国で感謝祭（11月の第4木曜日）の翌日の金曜日のことである。一年で買い物が最も行われるクリスマス商戦の開始の日である。

2026年1月27日

2026年1月15日

2025年12月1日

2025年11月30日

2025年11月29日

2025年11月28日