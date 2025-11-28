ブラックフライデー
アメリカ合衆国で感謝祭（11月の第4木曜日）の翌日の金曜日のことである。一年で買い物が最も行われるクリスマス商戦の開始の日である。
2026年1月27日
2026年1月15日
2025年12月1日
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