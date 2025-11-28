女子競歩の岡田久美子が現役引退

富士通陸上部は27日、女子競歩の岡田久美子が現役引退すると発表した。本人も同日に自身のXで報告。女子競歩界の第一人者に、仲間から労いと感謝の声が寄せられている。

34歳の岡田は日本選手権20キロ競歩で7度優勝。世界選手権は6大会連続で代表入りし、9月の東京大会は20キロで18位だった。五輪は16年リオ五輪から3大会連続で出場。自身のXでは「この度選手としてのキャリアを終えることとなりました」と記し、「これからも自分らしく一歩一歩、進んでいきます！」と報告した。

仲間からは労いの声が続々。男子50km競歩の日本記録保持者で、パリ五輪の混合競歩リレーで岡田とペアを組んだ川野将虎（旭化成）はXに「競技生活お疲れ様でした！ パリ五輪の男女混合リレーでは、岡田さんの美しいフォームと、決して崩れることない心強い歩きに助けられました」とつづった。

東京世界陸上の女子20km競歩で銅メダルを獲得した藤井菜々子（エディオン）は、インスタグラムのストーリーにメッセージを投稿。岡田と写ったレース中の1枚を添え、「お疲れさまでした 岡田さんとたくさんのレースに一緒に出場することができて幸せでした どんな時もみんなのお手本でこれからもずっと憧れです。まだまだよろしくお願いします」との言葉を寄せた。

他にも、元男子棒高跳び選手の澤野大地さんからXで「お疲れ様でした！！！」との声が届くなど、反響が広がっていた。



（THE ANSWER編集部）