競歩
競歩は、歩く速さを競う陸上競技種目。男子20km、男子50km、女子20kmが五輪の競技種目で実施されている。
2026年3月29日
2025年11月28日
2025年9月21日
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レース中に紛失した結婚指輪、ついに本人の薬指へ 左手にはめて熱いキス
21日、拾得した指輪が届けられ、本人のものと確認された
THE ANSWER
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世界陸上の競歩レース中に紛失した指輪が見つかる 日本人選手も捜索
レース中に結婚指輪を紛失し、日本人選手らも捜索に協力していた
読売新聞オンライン
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競歩日本人女子2人が粋なやりとり 岡田久美子「言葉が出ないです」
藤井は今大会が最後の世界陸上となる岡田久美子に銅メダルをかけた
THE ANSWER
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世界陸上で選手が結婚指輪を紛失 21日夜に帰国予定も発見に至らず
優勝したボンフィムはレース途中に結婚指輪を落として紛失
THE ANSWER
2025年9月20日
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世界陸上・競歩で優勝した選手が結婚指輪を紛失 表彰式に出席し続報明かす
優勝したボンフィムはレース途中に結婚指輪を落として紛失
THE ANSWER
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世界陸上・競歩金メダルの選手がレース中に結婚指輪を紛失 記者捜索も難航
優勝したボンフィムはレース途中で結婚指輪を紛失し、3キロ付近で気づいた
THE ANSWER
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世界陸上・女子競歩、中国勢がへそをテープで隠す お腹を冷やさないためか
THE ANSWER
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痛恨の2分間待機 世界記録保持者、金メダルを逃す 世界陸上男子20キロ競歩
THE ANSWER
2025年9月13日
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痙攣＆車いすで運ばれた競歩・川野将虎が回復を報告 原因は熱中症と判明
最初の決勝種目、男子35キロ競歩で18位だった川野将虎は18位
THE ANSWER
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世界陸上でアクシデント、35km競歩ゴール後に川野将虎が倒れ痙攣
悲願の世界一を目指した川野将虎は、厳しいレースでメダル争いから脱落
THE ANSWER