¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï24Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Å¨»ë¤¹¤ëFBI¡áÏ¢Ë®ÁÜºº¶É¤Î¸µÄ¹´±¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Î»ÊË¡Ä¹´±¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢Ã´Åö¤¹¤ë¸¡»ö¤ÎÇ¤Ì¿¼êÂ³¤¤¬°ãË¡¤À¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤Îµ¯ÁÊ¤âÌµ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤òÈãÈ½¤·¤¿¥³¥ß¡¼¸µFBIÄ¹´±¤Ï¡¢µÄ²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¶¾Úºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ð¡¼¥¸¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï24Æü¡¢Ã´Åö¸¡»ö¤¬¡Ö°ãË¡¤ËÇ¤Ì¿¡×¤µ¤ì¡¢¡Öµ¯ÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤¹¤ëË¡Åª¸¢¸Â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢µ¯ÁÊ¤ÏÌµ¸ú¤ÇµÑ²¼¤¹¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤òÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¶ä¹Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëº¾µ½ºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º»ÊË¡Ä¹´±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤ÏÆ±ÍÍ¤Ëµ¯ÁÊ¤ÏÌµ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ìµ¯ÁÊ¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ï¥ê¥¬¥ó¸¡»ö¤Ï¸µ¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊäº´´±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¡»ö¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
È½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¥³¥ß¡¼¸µFBIÄ¹´±¤Ï¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ¤¬»ÊË¡¾Ê¤ò°ÍÑ¤·¤ÆÀ¯Å¨¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤ÏÌµ¼Â¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¡Ö2¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¯ÁÊ¾õ¤Î»ö¼Â¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£